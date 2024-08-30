Okulların açılmasına kısa bir süre kala, Tunceli Ticaret il Müdürlüğü ekipleri, kırtasiyelerde denetimleri yoğunlaştırdı.Ticaret Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla denetim ekipleri kırtasiyelere yönelik fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştiriyor. Tunceli merkezde son bir ayda 4 ayrı mahallede 17 firmaya denetim gerçekleştiren ekipler, denetim sırasında işletme yetkililerini mevzuat ve tüketicilere ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.Denetimlere ilişkin bilgi veren Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması adına denetimlerin artarak devam edeceğini ifade ederek, “Ekiplerimiz denetimlerde ilkin ceza kesmekten ziyade esnaflarımızı uyarmayı yeğliyorlar. Uyarı sonrası gerekli düzenlemeleri yapmayan esnaflarımız hakkında vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına idari yaptırım uygulamak durumunda kalacağız. Bu konuda sorun yaşayan vatandaşlarımız Ticaret İl Müdürlüğümüze şahsen gelebilir yada bakanlığımızın haksız fiyat bildirimi uygulaması üzerinden başvuru yapabilirler” dedi.