Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Nazımiye ve Mazgirt ilçe merkez ve köy muhtarlarına “İhmal ve istismarın önlenmesi” ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumsal hizmetlerinin anlatıldığı eğitimler verildi.Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde Bakanlığın çocuk, genç, kadın, engelli, şehit yakını ve gaziler ve ailelerine verdiği hizmet modelleri detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimlerde ayrıca vatandaşların ihtiyaç duyacağı hizmet modelinden hızlıca yararlanmaları, koruyucu ve önleyici hizmet modelinin geliştirilmesi, iş birliğinin etkin şekilde yürütülmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.Katılımcılarla çocukların ihmal ve istismardan korunması amacıyla fikir alışverişinde bulunulan eğitimlere ilişkin bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, “Müdürlüğümüze bağlı olan 3 Sosyal Hizmet Merkezi ve muhtarlarımızın iş birliği ile ulaşmadığımız tek bir hane tek bir birey kalmayana kadar beraber çalışacağız. Muhtarlarımızın aktaracağı bilgiler ile engelli, yaşlı ve çocuklarımıza en hızlı şekilde ulaşıp en uygun Sosyal Hizmet Modelini uygulayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ailelerimizin ve bireylerin sosyal yaşamlarını ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla tüm kamu kurum ve personelleri ile geniş kapsamlı toplantılar ve eğitimleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.