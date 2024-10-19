Tunceli Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu, anne adayı ve gebe kadınlara eğitim vermeye devam ediyor.Anne ve Bebek Dostu olan Tunceli Devlet Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde anne adaylarına çeşitli eğitimler veriliyor. Eğitimlerde gebelere, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularda bilgiler verilirken bilinçli doğum yapmalarının sağlanması amaçlanıyor. Gebelerin yanı sıra doğumda eşlik edecek yakınlarına da verilen eğitimlerde gebeliğin fizyolojik süreci, doğum evreleri, ağrıyla baş etme yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci, doğum sonrası kullanılabilen üreme sağlığı yöntemleri ve yenidoğan bakımı konuları işleniyor.Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gebelerin bu konularda yeterli bilgiyi Toplum Sağlığı, Sağlıklı Hayat merkezlerinde bulunan gebe bilgilendirme sınıfları ile hastanelerdeki gebe okulları ile doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerindeki gebe eğitim hizmetlerinden de alabilecekleri belirtildi.