Millî Eğitim Bakanlığının, eğitim öğretim süreçlerine ailelerin etkin katılımını sağlamak için başlattığı ‘Ailemle Eğitim Yolculuğum’ Projesi, eğitimdeki başarısıyla gündem olan Tunceli’de yoğun katılımla hayata geçirildi.Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve öğrenci velilerinin katılımıyla, öğrenci, öğretmen ve veliler birlikte eğitim sürecine dahil olarak çeşitli etkinlikler yapıldı. Sarı Saltuk İlkokulunda öğrenci, öğretmen ve aile buluşmasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle birlikte, yine öğretmen, öğrenci ve ailelerden oluşan koro, Türk halk müziğinden başarılı örnekler sundu. Etkinlikler çerçevesinde, geleneksel çocuk oyunları, zeka oyunları, resim, birlikte kitap okuma, müzik korosu gibi çalışmalar yapıldı.’’Çocuklarla yapılan etkinlik aradaki bağı daha da güçlendirir’’Aileler ve çocuklar ile birlikte etkinliklere katılan Tunceli İl Milli Müdürü Bahameddin Karaköse, "Değerli anne babalar, velilerimiz, bugün buradaki etkinliklere katılımımız her şeyden önce kendi çocukluğumuza gitmek, çocuklarımızın zaman geçirdiği ortamları görmek, onlarla onların ortamında oyunlar oynamak veya bir şeyler üretmek gördüğüm kadarıyla benim kadar sizleri de çok mutlu etti. Bizim aileler olarak bu etkinliklere katılmamız çocuklarımız için. Bizler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelindeki hedefler doğrultusunda aile-okul iş birliğini önemsiyoruz. Çünkü bu modelinin temelinde çocuklarımızın çok değerli olduğu ve onların merkezde olduğu gerçeği vardır. Onları hayata iyi hazırlamamız gerekir. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda, 21’nci yüzyıl becerileri ile donatılmış, mutlu bireyler yetiştirmeliyiz. Bu hedefe giden yolda sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz. Bugün, çocuklarımızın eğitim yolculuğunda birlikte yapmış olduğunuz etkinlikler inanıyorum ki aranızdaki bağı daha da güçlendirdi. Etkinliklere katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum" dedi.’’Veli olarak, öğretmenlerimiz gibi biz de ilham kaynağı olabiliyoruz’’Okulda çocuğuyla birlikte etkinlik yapmanın önemine değinen öğrenci velisi Gizem Arıcı, "Çocuğumla birlikte okulda böyle bir etkinlik yaptığımız için çok mutluyum. Eminim ki çocuğum da çok mutlu olmuştur. Bu tarz ortamlarda işbirliği içerisinde, çocuklarımızla birlikte olmamız çocuklarımız için faydalı oluyor. Veli olarak öğretmenlerimiz gibi biz de ilham kaynağı olabiliyoruz. Çok mutlu oldum, çok keyifliydi. Velilerimizle birlikte, öğretmenimizle okulda bu şekilde işbirliği içerisinde olmak gerçekten çok onur vericiydi. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürümüzün de bu şekilde bizim ortamımıza girip bu atmosferde bizimle güzel vakitler geçirip, etkili konuşmalar yaptığı için de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.