Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, ilçelerde Munzur Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu açılması talebini dile getirmek için Rektör Prof. Dr. Kenan Peker’i ziyaret etti. Belice, ilçelerde meslek yüksekokulu açılmasının buralara ciddi katkı sağlayacağını belirterek bu fikrine Rektör Prof. Dr. Kenan Peker’in de olumlu baktığını söyledi.Tunceli’de üniversite kurulması için oda olarak yoğun çaba harcadıklarını ve bunun meyvesini de aldıklarını belirten Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, "Bu yıl il, ilçe, kasaba ve köylerde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ederken Pertek, Hozat ve Çemişgezek İlçelerimizde bulunan meslek yüksekokullarının bulunması nedeniyle bu ilçelere sosyal ve ekonomik olarak katkıda bulunduklarını gördüm. Nüfusları bin 300’lere kadar düşen Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde meslek yüksekokullarının açılması gerekiyor. Bu konuya ilişkin Munzur Üniversitemizin Rektörü Kenan Peker beyi ziyaret ederek yardımlarını istedim. Kıymetli Rektörümüzün göstermiş olduğu yol haritası ve yakın ilgisi gereğince çalışmalara başlayarak adeta viran olmuş bu ilçelerimize yeniden birer meslek yüksekokulu kazandıracağımıza inanıyorum. Bunun gerçekleşmesi halinde ilçelerimizin ekonomik ve sosyal hayatlarında önemli gelişmeler olacaktır" dedi.