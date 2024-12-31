Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde kapsamlı düzenleme çalışmaları yaparak modern bir görünüme kavuşturdu.Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hastanemizin Acil Servisinde hasta kayıt alanı, muayene alanları (yeşil, sarı ve kırmızı alan), gözlem odaları, kolluk kuvvetleri odası ve personel dinlenme odalarında revizyon ve tadilat yapılarak yenilenmiştir. Acil Servis gözlem alanlarının kapasitesi tadilat sonrası yüzde 75 arttırılmış ve sarı alanda takip edebilecek hasta kapasitesinde önemli bir iyileştirme yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüzce revizyon ve tadilat sonrası Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında oluşturulan komisyonca yerinde değerlendirmesi yapılarak seviye tescil işlemi güncellenmiştir. Yenileme çalışmaları sürecinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz” dedi.