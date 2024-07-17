Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) akademisyenlerle bir araya geldi.TÜBİTAK’ın bazı projelerinde Türkiye birinciliği elde etme başarısını yakalayan FÜ, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ağırladı. Fırat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen TÜBİTAK bilgilendirme toplantısına Mandal’ın yanı sıra Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, dekanlar ve akademisyenler katıldı. Mandal, TÜBİTAK tarafından sağlanan imkanlar hakkında bilgiler verdi.Toplantı, soru-cevap bölümüyle devam etti.