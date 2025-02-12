Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından TRSM danışanlarına yönelik farkındalığı artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına destekleyici bir program düzenlendi.Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından Ruh Sağlığı Hastanesi bünyesinde yer alan TRSM danışanlarına yönelik düzenlenen ‘psiko-eğitim ve sanat terapisi’ programlarının beşincisi gerçekleştirildi. Programa Ruh Sağlığı Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya, TRSM sorumlusu psikiyatrist Zeynep Elyas ve ADEM uzmanları katıldı. Yaklaşık on aydır belli periyotlarla devam eden programlarla, katılımcıların ruhsal iyileşme süreçlerine katkı sunulurken, sanat terapisi ve çeşitli psiko-eğitim yöntemleri ile de katılımcıların duygusal farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.Bugün Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen programın beşinci modülünde "hikaye ve şiir terapisi ile ney dinletisi" başlığıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Katılımcıların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine imkan tanınan programda katılımcılara, ney dinletisi, hikayeler ve şiirler üzerinden duygusal bir yolculuk yapma fırsatı sunuldu.Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya, "Elazığ Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarına yönelik psikoterapi eğitimleri kapsamında şiir ve ney dinletisi etkinliğine katıldık. Hastalarımızın yanında yer alması ve farkındalık oluşturan çalışmalarından dolayı Belediyemize ve ADEM birimine teşekkür ediyorum." dedi.TRSM Sorumlusu Psikiyatrist Zeynep Elyas ise Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezinin düzenli olarak kendilerine katkı sağladığını ifade ederek, "Bunlar bizim için son derece kıymetli katkılardır. Bugün beşincisini yaptığımız bu etkinliklerde hem psiko eğitimler hem hastaların işlevselliğini artırılmasına yönelik psikoterapi müdahaleleri ve hastalarla kurulan iletişim gerçekten iyileştirici bir faaliyet olarak bizlere oldukça yardımcı oluyor. ADEM ile iş birliği içerisinde çok güzel destekleyici çalışmalar yürütüyoruz, kendilerine teşekkür ediyorum. Karşılıklı iş birliği içerisinde hastaların yararına olacak etkinliklerin devam edeceğini umuyorum" diye konuştu.Program katılımcılara sunulan ikramlarla tamamlandı.