Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’ya 7-0 mağlup oldu.Maçtan dakikalar1. dakikada konuk ekip Erzurum FK’da sağ kanatan gelişen atakta Roshi’nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Giorbelidze’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-120. dakikada Orhan’ın kullandığı köşe vuruşunda Eren Tozlu, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-230. dakikada kaleci vuruşu ile atağa çıkan konuk ekipte Sylla’nin ara pasında topla buluşan Roshi, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi. 0-331. Erzurumspor’da yine sağ kanattan gelişen atakta Sylla’nın pasına yükselen Eren kafayla topa vurdu ancak kaleci Muhammed Salik son anda gole izin vermedi.27. dakikada Yeni Malatyaspor’da Umut ceza sahasında defansı geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Umut’un vuruşu kaleci Ataberk’ten dönerken topla buluşan Enes Savucu şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.46. dakikada pas hatası yapan ev sahibi takımdan topu kapan Erzurumspor’da Eren’in pasıyla topu alan Mamba’nın vuruşunda top ağlara gitti. 0-464. dakikada kontra atağa Erzurumspor FK’da defansı geçen Eren Tozlu’nın ara pasıyla topla buluşan Süleyman, kaleciyle karşı karşıya kalırken yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 0-569. dakikada Yeni Malatyaspor kalesinde yaşanan karambol sonrası sağa açılan topu alan Roshi’nin vuruşuyla Yiğit’e çarpan top ağlarla buluştu. 0-689. dakikada konuk ekipte gerçekleştirilen atakta Mamba’nın pasıyla topu alan Roshi’nin topu filelere gönderdi. 0-7Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Selim ŞenözYeni Malatyaspor: Muhammed Salik (Çınar Yıldızlı dk. 81), Alperen Arslan, Muhammed Göktürk, Yiğit Ulaş, Emir Ulusoy, Enes Nas, Furkan Söyler (Ömer Çağrı dk. 69), Eray Şişman (Osman Katipoğlu dk. 46), Umut Tanış (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 81), Kerem Altunışık, Enes Savucu (Metehan Ünal dk. 69)Teknik Direktör: Murat UçkunErzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Salih Sarıkaya dk. 46), Yakup Kırtay, Mustafa Akbaş (Ömer Kara dk. 79), Azubuike (Sefa dk. 46), Süleyman Enes, Roshi, Giorbelidze (Celal dk. 46), Eren Tozlu, Sylla (Furkan Özhan dk. 72), MambaYedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gökhan Akkan, Batuhan Artarslan, Toni Tasev, Koray KılınçTeknik Direktör: Hakan KutluGoller: Guram Giorbelidze (dk. 1), Eren (dk. 20), Roshi (dk. 30, 79 ve 89), Mamba (dk. 46), Süleyman (dk.64), (Erzurumspor FK)Sarı kartlar: Enes Savucu, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor)