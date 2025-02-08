AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, DSİ Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, DSİ Malatya İl Müdürü Aytaç Sucu, partisinin il ve ilçe teşkilatları, ilçe ziraat oda başkanları ve üyeleri, sulama birliklerinin başkanları, muhtar dernekleri başkanları ve tarım paydaşları ile DSİ Malatya 92. Şube Müdürlüğü’nde düzenlediği Tarımsal Sulama Toplantısı’nda bir araya geldi.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, DSİ Malatya 92. Şube Müdürlüğü’nde Tarımsal Sulama Toplantısı düzenledi. Sulama ve deprem sonrası rehabilitasyon ile iyileştirme çalışmaları, DSİ tarafından Malatya’da yapılacak yatırımlar, sulama sezonunda uygulanan fiyatlar ve çiftçilerin talepleri gibi birçok konu başlığının ele alındığı toplantı sonrası Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek sorun ve çözüm önerilerini paylaştı. Malatya tarımının geleceği için ortak bir çaba içerisinde olduklarını belirten Ölmeztoprak sorunların çözüme kavuşması için süreci de titizlikle takip edeceğini söyledi.Milletvekili Ölmeztoprak, geniş kapsamlı toplantıda tarımsal sulama, sulama altyapısı ve sulama sezonunda çiftçilerin karşılaştığı sorunlar üzerine istişare gerçekleştirerek sorun ve talepleri de dinledi.Toplantıya ilişkin bilgiler veren Milletvekili Ölmeztoprak, "DSİ Bölge Müdürlüğü’müzde düzenlediğimiz geniş kapsamlı toplantıda; Sulama ve Tarımsal Üretimin Güçlendirilmesi, Deprem sonrası rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları, GES yatırımları ile sulama projelerinin sürdürülebilirliği, Malatya’ya DSİ tarafından yapılacak yatırımlar ve alınması gereken tedbirler, Sulama sezonunda uygulanan fiyatlar, birlik bazında ödeme dengeleri, Makine, tesisat ve ekipman konusundaki eksikler ve çözüm yolları, Gölet, baraj ve sulama projelerinde çiftçilerimizin talepleri ve öncelikleri, Sulama suyunda uygulanan kotaların çiftçiler üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri, Tarımsal verimliliğin artırılması için yatırım ve destek programları gibi başlıkları ele aldık" dedi.Toplantı sonrası Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’da üreticilerin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini de detaylıca paylaştı. Ölmeztoprak, kendisine iletilen sorunların çözüme kavuşması noktasında da sürecin bizzat takipçisi olacağı sözünü verdi.Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya tarımının geleceği için ortak bir çaba içerisindeyiz. Malatya’mız, tarımsal üretimde dünya lideri konumundaki kayısımız, başta olmak üzere buğday, arpa, şekerpancarı, nohut, mercimek, fasulye, çilek, armut, elma ve mısır gibi ürünlerle Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Üreticimizin yaşadığı sulama, girdi maliyetleri, altyapı sorunları ve pazar erişimi konularındaki talepleri bizim için asli bir vazifedir. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider ile de toplantı sırasında telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, üreticilerimizin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerimizi kendileri ile detaylıca paylaştık. Bu konuların takibini bizzat sürdürecek, taleplerin ilgili merciler nezdinde çözüme kavuşması için süreci titizlikle takip edeceğiz. Bu toplantımız, tarımsal sulama konusunda geniş kapsamlı bir istişare zemini oluşturmuş, ortak akılla çözüm üretme sürecine önemli bir katkı sağlamıştır. Malatya’mızda üretimin sürekliliğini sağlamak, çiftçilerimizi desteklemek ve tarımsal kalkınmayı hızlandırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.