Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 - Fenerbahçe: 3

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi’nin 21. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.