Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.Maçtan dakikalar45. dakikada Erzurumspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Guram Giorbelidze pasında arka direkte Eren Tozlu’yu gördü. Eren’in son çizgiye inmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.62. dakikada Erzurumspor’un sol taraftan Tonio Teklic ile kullandığı kornerde kale alanı içerisinde Cheikne Sylla’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-074. dakikada Çorum FK’nın rakip yarı alanda etkili paslaşmasının ardından taç çizgisi önünde topla buluşan Burak Süleyman, ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1Hakemler: Mehmet Ali Özer, Serdar Soydan, Barış ÇiçeksoyuErzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay (Toni Tasev dk. 84), Odise Roshi (Koray Kılınç dk. 90), Giovanni Crociata, Tonio Teklic (Furkan Özhan dk. 76), Eren Tozlu, Cheikne SyllaYedekler: Göktuğ Bakırbaş, Şerefhan Sağlık, Gökhan Akkan, Salih Sarıkaya, Ömer KaraTeknik Direktör: Hakan KutluÇorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre (Eren Karadağ dk. 70), Zargo Toure, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak (Durel Avounou dk. 90), Tunahan Ergül, Cosgun Diniyev, Burak Süleyman (Suat Kaya dk. 90), Ali Akman (Thomas Verheijdt dk. 70)Yedekler: Ahmet Kıvanç, Eren Tunalı, Ozan Sol, Hasan Ege Akdoğan, Ahmethan Köse, Can Efe BozacıTeknik Direktör: Tuncay ŞanlıGoller: Cheikne Sylla (dk. 62) (Erzurumspor FK) , Burak Süleyman (dk.74) (Çorum FK)Sarı kartlar: Cheikne Sylla, Furkan Özhan, Eren Tozlu, Koray Kılınç (Erzurumspor FK) , Erkan Kaş, Loick Landre, Atakan Akkaynak (Çorum FK)