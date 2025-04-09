Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaptırdığı konak tamamlandı.Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır Bin Rüstem’in defnedildiği ilçedeki Emir Bayındır Kümbeti’nin mimarisinin esas alındığı ve Van Gölü kıyısında yapılan Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nın yapımı tamamlandı. 2023 yılı Nisan ayında yapımına başlanan ve mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut’un yaptığı konağın yapımında, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.İlçeye özgü kullanılan Ahlat taşından yapılan konak yaklaşık 2 yıl sürdü. Yapılan konağın Van Gölü’ne bakan kısmındaki güney cephesinde Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır Bin Rüstem’in 1481’de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti’nin benzeri olan iki katlı yapı yer alırken, yapının alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor. Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında da hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nın maketi ise MHP Genel Merkezi’nde sergileniyor.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ağustos 2024 tarihinde Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yılı kutlamaları kapsamında Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konutunu ziyaret etmişti.