Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Erzurumspor FK evinde mücadele ettiği Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.Maçtan dakikalar53. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Sefa’nın ortasında kale önünde Eren Tozlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-076. dakikada Adanaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Oumar Diakite’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Selim ŞenözErzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu (Gökhan Akkan dk. 84), Orhan Ovacıklı, Tonio Teklic, Sefa Akgün, Guram Giorbelidze, Odise Roshi (Koray Kılınç dk. 84), Azubuike Okechukwu, Eren Tozlu (Furkan Özhan dk. 64), Streli Mamba (Özgür Sert dk.84)Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Cengizhan Bayrak, Yakup Kırtay, Mustafa Fettahoğlu, Toni Tasev, Celal HanalpTeknik Direktör: Hakan KutluAdanaspor: Korcan Çelikay, Isaac Donkor, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Devran Şenyurt, Abdoulaye Dabo (Abdoul Fessal Tapsoba dk. 66), Metehan Altunbaş (Doğukan Emeksiz dk. 75), Amadou Ciss, Harun Alpsoy (Hıdır Aytekin dk. 89), Oumar Diakite, Turgay GemicibaşiYedekler: Jankat Yılmaz, Cem Güzelbay, Burhan Tuzun, Metehan Mustafa MollaoğluTeknik Direktör: Yusuf ŞimşekGol: Eren Tozlu (dk. 53) (Erzurumspor FK)Sarı kartlar: Streli Mamba, Ataberk Dadakdeniz, Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Oumar Diakite (Adanaspor)