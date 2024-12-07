Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, 58 yıl önce 247. Piyade Alayı Koğuşu’nda çıkan yangında şehit olan 65 asker, mezarları başında anıldı.Dumlu Mahallesi’nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran’ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. Daha sonra ise bir manga asker tarafından saygı atışı yapıldı.Burada bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut 58 yıl önce, (7 Aralık 1966) Erzurum’un Dumlu Mahallesi’nde meydana gelen elim kazada hayatlarını kaybeden 65 şehidi anmak için toplandıklarını belirterek, “Şehitlerimiz, bu milletin şerefidir; onların fedakârlıkları, milletimizin bağımsızlığı ve birliği için verdikleri kutlu bir mücadelenin sonucudur. Bu vesileyle, sözlerimin başında tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyor; anma programımıza hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi: ‘Şehitlerimizin geride bıraktığı yakınları milletimize emanettir’ Bu emanet, yalnızca devletin değil, milletimizin her bir ferdinin üzerinde bir sorumluluktur. Bugün burada anısını yaşattığımız 65 Mehmetçiğimizin şehadeti, vatan toprağını kutsal kılan fedakârlığın bir sembolüdür. Dumlu’daki bu acı olay, vatan sevgisinin ne kadar büyük, millet olmanın ne kadar ulvi olduğunu bir kez daha göstermektedir. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, şehit ve gazilerimizin aileleriyle yakından ilgilenmek, onların manevi yüklerini hafifletmek bizim en büyük görevimizdir. Bu kapsamda, Şehit ve Gazi Birimimiz aracılığıyla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Bizim inancımıza göre, nübüvvetten sonra ulaşılabilecek en büyük makam şehitliktir. Ancak bu ulvi mertebeye ulaşanların aileleri ve sevdikleri için de sabretmek ve metanet göstermek, Allah katında büyük bir değer taşır. Bu nedenle, her bir şehit yakını ve gazimizle aynı safta durmaktan, onlarla aynı duayı paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve fedakârlıklarının anlamını gelecek nesillere aktarmaktır. Bu vesileyle Dumlu Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını dilerim” diye konuştu.Öte yandan, Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, konuşmasında şehitlerimizin fedakârlığının Türk milletinin bağımsızlığı ve birliği için taşıdığı önemi dile getirdi.Çelik, yaptığı konuşmasında; “Bundan 58 yıl önce Aralık gecesi Dumlu beldemize bağlı Yeşildere köyünde vatani görevini ifa eden kahraman askerlerimiz şehadete yürümüştür. Bu elim facia tüm Türkiye’yi yasa boğmuş, o dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde özel bir törenle şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulmuştur. Şehitlerimizin tamamı Dumlu’da toprağa verilmiş ve bu mübarek belde adeta bir şuheda yurdu olduğunu bir kez daha tarihe yazdırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle vatan toprağının bağrına emanet edilen mehmetçiklerimizi Hakk’a yürüyüşlerin seneyi devriyesinde rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle ayrıca Anadoğu’nun çeşitli yerlerinde vatanımız için şehit düşmüş askerlerimizi, emniyet güçlerimizi ve tüm şühedayı minnetle anıyorum” dedi.Türkiye’nin farklı illerinden gelen şehit askerlerin yakınları dualarla şehitleri andılar. Şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlenirken, yangında bölükte asker olan Şafak Uluyılmaz yangın gününü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.Programa, Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, 9.Kolordu Ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen şehit yakınları katıldı. Program sonunda şehit yakınları onuruna yemek verildi.