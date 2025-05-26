Erzincan’da İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından fermuar sistemi ile ilgili "yaşama yol ver" broşürü dağıtıldı.Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" uygulaması Erzincan’da devam ediyor. Gerçekleştirilen trafik kontrolleri esnasında, etkinlikler kapsamında araç sürücüleri ve halka yönelik broşür dağıtımı ve bilgilendirmede bulunuldu.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver!" dedik, birlikte yola çıktık! Trafikte ambulanslara yol vermenin önemine dikkat çekmek için başlatılan çalışma süresince birçok farkındalık etkinliği gerçekleştirdik, bilgilendirici broşürler paylaştık, bu konuya birçok eğitimde yer verdik ve yüzlerce kişiye ulaşarak fermuar sisteminin önemini anlattık.Farkındalık çalışması mayıs ayı itibari ile sona erdi ama trafik bilinci kazandırma yolculuğumuz devam ediyor. Trafikte bir hareket, bir hayat kurtarır. Hep birlikte daha güvenli yollar için." ifadelerine yer verildi.