Erzurum’un Tortum ilçesinden yöresel ürünlerin üretim ve pazarlanmasına dair proje Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na sunuldu.Tortum Kaymakamlığı koordinasyonunda Tortum Belediyesi ve Tortum Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan ve kadın istihdamına yönelik olarak planlanan yöresel ürünlerin üretim ve pazarlanmasına dair proje, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram’ın katıldığı ziyaretle Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’ya sunuldu.KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’in ziyaret edilerek başvurunun sunulduğu ziyarette Kaymakam Fatih Bayram’a, Tortum Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Akar, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürü Orhan Tarakçıoğlu, Kooperatif Başkan Yardımcısı Gülşen Akar ve ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İlker Akbaba eşlik etti.