Erzurum’un önemli turizm ve doğal güzelliklerinden biri olan Tortum Şelalesi, sonbahar birlikte gelen rengarenk cümbüşüyle ziyaretçilerini bir kez daha kendisine hayran bıraktı.Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) "Türkiye’nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere, özellikle sahip olduğu Tortum Şelalesi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Tortum Şelalesi, şimdilerde sonbaharın etkileyici renklerine bürünmeye başladı. Uzundere ilçesinde yer alan bu doğa harikası, her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte, şelale çevresindeki ağaçlar sarı, kırmızı ve turuncu tonlarıyla süslenirken ortaya çıkan manzaralar adeta bir tabloyu andırıyor. Doğaseverler için muhteşem bir seyahat rotası olan Tortum Şelalesi, hem yerel halkın hem de turistlerin keyif aldığı bir doğa kaçamağı olarak popülerliğini sürdürüyor.Şelalenin çevresi rengarenk olduTortum Şelalesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte etkileyici renklere büründü. Uzundere ilçesinde yer alan bu doğal harika, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Doğaseverler için harika bir kaçış noktası olan Tortum Şelalesi, sadece yerel halkın değil, aynı zamanda şehre gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Şelaleyi ziyaret etmek isteyenler için erişim kolaylığı sağlanmış durumda. Ayrıca, ziyaretçilere çevre hakkında bilgi sunan bilgilendirici panolar da bulunuyor. Tortum Şelalesi’nin sonbahardaki manzarası, fotoğrafçılar için de eşsiz fırsatlar sunuyor.