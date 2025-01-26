TFF 3. Lig 1. Grup’un 17. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Silifke Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı.Hakemler: Esad Sadık Demirtaş, Berk Güçlü ve Ömer OkumuşMuş Spor Kulübü: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Ahmet Sun (Akın Akman dk. 56), Yakup Alkan, Metin Yüksel (Noyan Öz dk. 76), Ayetullah Korkmazer (Emirhan Karagülle dk. 57), İlker Günaslan, Halil Yılmaz (Taha Ahmet Balsu dk. 90+1), Cem Çelik (Tuğkan Kamışoğlu dk. 57), Yusuf YıldırımSilifke Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Salih Zafer Kurşunlu, Arif Cılak, Şükrü Kaan Kılıçaslan, Enginalp Yamaç (Bekircan Sönmez dk. 65), Uğur Ahmet Özder, Ekrem Çalışanlar, Ali Yahya Bilgin, Erşan Yaşa, Okan Toprak, Muhammet Harun Genç (Enes Tayfun dk. 90+3)Goller: Cem Çelik (dk. 8), Halil Yılmaz (dk. 49 ve 85) (Muş Spor Kulübü), İlker Günaslan (dk. 51 k.k.), Efe Karaoğlu (dk. 73 k.k.), Uğur Ahmet Özder (dk. 89) (Silifke Belediyespor)Sarı kartlar: Efe Karaoğlu, Halil Yılmaz, (Muş Spor Kulübü), Okan Toprak (Silifke Belediyespor)