Van 1. Amatör A Grubu’nda mücadele eden İskelespor, ligin 7. haftasına evinde konuk ettiği Başkale Gençlikspor’u 2-1 yendi.Van İŞGEM Sahası’nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım sporcuları maça temkinli başladı. Karşılıklı ataklar sonuç bulamayınca ilk yarı 0-0 bitti. Her iki takımında kontrollü başladığı ikinci yarıda futbolcular galibiyet içi ter döktü. İkinci yarının ilk dakikalarında İskelespor kazandığı penaltıyı gole çevirererek 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan bölümlerinde atılan karışıklıklı birer golle maç, İskelespor’un 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi. İskelespor aldığı galibiyetle puanını 13’e çıkararak ikinci sıraya yükseldi.