TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Bucaspor 1928’i 4-0 mağlup etti.
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Harun Terin, Fatih Yüzbaşı
Vanspor FK: Taha Cengiz Demirtaş, Onur Özcan (Burak Kavlak dk. 83), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Sabahattin Destici, Emre Batuhan Adıgüzel, Serkan Odabaşoğlu (Erdem Seçgin dk. 69), Eyüp Akcan, Bekir Can Kara (Samed Ali Kaya dk. 76), Hasan Bilal (Mert Örnek dk. 69), Harun Kavaklıdere, Okan Eken (Batuhan Kör dk. 69)
Bucaspor 1928: Bayram Olgun, Çağrı Ortakaya, Muzaffer Buğra Hotur, Mehmet Erdem Uğurlu (Umut Hepdemirgil dk. 76), Emre Nefiz (Ali Emir Pervanlar dk. 50), Şerif Doğan (Yılmaz Özeren dk. 76), Osman Işıklı (Cebrail İrtürk dk. 46), Zeki Yıldırım, Mecit Sercan Deniz, Berke Örer (Nizamettin Çalışkan dk. 17), Yasin Öztekin
Goller: Okan Eken (dk. 10-58), Eyüp Akcan (dk. 14), Hasan Bilal (dk. 37) (Vanspor FK), (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Muzaffer Buğra Hotur (dk. 53)