Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi Play-off final maçları, Ankara’da sona erdi.Final karşılaşmasında Ceylanpınar Tekerlekli Basketbol Takımı ile karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, rakibini 62-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.Play-off çeyrek finalinden itibaren gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Malatya temsilcisi, zorlu mücadelelerin ardından finale yükseldi. Ankara’da oynanan final maçında üstün bir oyun sergileyen Malatya ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.