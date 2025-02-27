Arnavutköy Belediyespor’un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Zor bir maç olacak. Çünkü onların da bir hedefi var ve playoff’a girmeyi hedefliyorlar. İyi oyunculardan kurulu, etkili bir takım. Maçlara genelde çok gol atıyorlar, o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 25. haftasında Elazığspor, Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak. Elazığspor, hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Bülent Yenihayat, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.68 Aksarayspor maçının ertelenmesinin takım için bir avantaj olduğunu belirten Bülent Yenihayat, "Aslında bizim adımıza daha iyi bir fiziksel seviyeye gelmek adına bir fırsat oldu. Dinlenme açısından da aynı şekilde iyi oldu. Bir haftada üç maç oynadık, yoğun bir haftadan çıkmıştık. Bu süreçte fiziksel olarak daha iyi çalışabilme imkanımız oldu. Arnavutköy Belediyespor güçlü bir rakip. Zor bir maç olacak. Çünkü onların da bir hedefi var ve playoff’a girmeyi hedefliyorlar. İyi oyunculardan kurulu, etkili bir takım. Maçlara genelde çok gol atıyorlar, o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.