Tarım sektöründe kullanılan su miktarını azaltmak, tarımsal üretimde kalite ve verimi artırmak, yabancı otla mücadele, gübreleme ve ilaçlama gibi kültürel işlemlerde hem zaman hem de maliyet açısından büyük tasarrufla sağlayan basınçlı sulama sistemlerine yüzde 50 oranında hibe sağlanacak.Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından KKYDP kapsamında bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 oranında hibe sağlanacak.Tarım ve Orman Bakanlığı bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe uygulanmasına ilişkin uygulama tebliğini yayınladı. Bireysel sulama sistemlerine verilecek hibeden yararlanmak isteyen vatandaşlar için Erzincan’da başvurular başladı. Başvurular Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılacak.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başvuruların 11 Nisan 2025 tarihinde sona ereceğini açıkladı. İl Müdürü Koçaker yaptığı yazılı açıklamada; "Tarım Bakanlığı tarafından uygulanacak olan hibe desteğine vatandaşlar;a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,g) Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri,ğ) Akıllı sulama sistemleri başvuru yapabilecekler.Gerçek kişiler ve Tüzel kişiler için 10.000.000.- TL. ‘ya kadarki yatırımın KDV hariç yüzde 50’si hibe ödemesi yapılacak.Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzey altı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, sayaç, vantuz, manometre, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi tarla içinde kullanılan malzemelere,Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanıAkıllı sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; sensörler, tam otomatik fitreler, karıştırıcılı gübre tankları, debi kontrollü gübreleme pompaları, solenoid vanalar, meteoroloji istasyonları ve kontrol sistemleri gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelere destek verilecek" diye konuştu.