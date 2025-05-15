Erzincan’da Tazelenme Üniversitesi üniversitesi eğitim vermeye devam ediyor.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi EBYÜ Kampüsünde 60 yaş ve üzeri öğrencilere yönelik çeşitli branşlarda eğitimler vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Neslihan İlter’in katkıları ile bahar şenliklerinde açılması planlanan sergi için rölyef çalışmaları yapılıyor.Atölye çalışmasını ziyaret eden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Cihat Özgenel ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın, kursiyerler ile sohbet ederek çalışmalarını yakından takip etti.Rektör Levent, yaptığı açıklamada, "60+ Tazelenme Üniversitesi projeleri, yaşlı bireylerin kendilerini yenilemelerine ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamaya yönelik önemli bir girişimdir. Bu çalışmalar, katılımcılara yeni beceriler kazandırarak hem zihinsel hem de fiziksel sağlıklarını güçlendiriyor. Ayrıca toplumda yaşlılık bilincini artırarak başarılı yaşlanmayı teşvik eden bilinçli bireylerin sayısını çoğaltacaktır." dedi.