Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle Rahva bölgesi ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.Bitlis’in Tatvan ilçesinde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini arttırırken, Rahva bölgesi ve çevresindeki yüksek noktalar beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Rahva mevkiinde araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Yetkililer, yağışların birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.