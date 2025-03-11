Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri iftar programında buluştu.İlçe Müftülüğüne bağlı Hz. Hamza 4-6 Yaş Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen iftar programı öncesinde kursta eğitim gören minikler, Hz. Hamza Cami İmam Hatibi Abdurrahman Şalumlu imametinde namaz kıldıktan sonra palyaço gösterisi eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak Ramazanın coşkusunu doyasıya yaşadı."İyilik Ayı Ramazan" teması çerçevesinde küçük yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık göstererek anlamlı bir çalışmaya imza atan öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek ihtiyaç sahibi aileler için Ramazan kolileri hazırladı. Temel gıda malzemelerinden oluşan kolileri titizlikle hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, hem hocaları hem de velileri tarafından takdirle karşılandı. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştiren bu proje, minik yüreklerin büyük iyiliklere vesile olabileceğini bir kez daha gösterdi.Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara hissettirmek amacıyla Kur’an kursu içerisinde Ramazan panosu oluşturuldu ve çeşitli süslemeler yapıldı. Hz. Hamza Camii’nde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Kur’an Kursu Öğreticisi Azime Kökel koordinesinde iftar programında bir araya gelen minikler, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı. Miniklerin dualar okuduğu program, hediye takdimi ile son buldu.