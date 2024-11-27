Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Devam eden kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilçemiz genelinde 27 Kasım Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması istendi.