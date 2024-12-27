Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, son birkaç gündür güneşli havanın hakim olduğu ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Evlerin çatıları ve arabaların karla kaplandığı Tatvan’da vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla kar temizliği yapmaya başladı. Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitirdiği görülürken, aralıklarla yağışın devam edeceği öğrenildi. Ayrıca yağan kar Van Gölü sahilinde görsel güzellikler sundu. Aralık ayının son günlerinde etkili olan kar yağışıyla ilçenin yeniden beyaza büründüğünü ifade eden Muhsin Aslan, karın bu yıl geç yağdığını dile getirdi.Vatandaşlardan Serkan Tüzün de, çatılarda biriken karlara dikkat çekerek, vatandaşların çatıların altından geçerken dikkatli olmalarını istedi.Öte yandan, yağan kar nedeniyle valilik kararıyla ilçedeki okullar öğleden sonrası için yarım günlüğüne tatil edildi.