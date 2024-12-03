"Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş", "Dargınım" ve "Hasret Akşamları" parçalarıyla, Türk müziğinin unutulmaz seslerinden birisi olan Hüseyin Altın, memleketi Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi tarafından anıldı.Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın ve Erzurum’un sevilen sesi Metin Kara’nın eşsiz performanslarıyla sanatçının sevilen eserleri dile getirildi. Türk arabesk ve halk müziğinin unutulmaz ismi Hüseyin Altın’ın ismi, daha önce Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgi evine verilmişti. Arabesk müziğin taçsız kralı olarak anılan Hüseyin Altın, evinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 23 Temmuz 2016 tarihinde akşam saatlerinde vefat etmişti.Hilal Altın, babasına memleketi Erzurum’da gösterilen vefadan dolayı teşekkür ederek, “Onun eserleri hala dillerde ve gönüllerde. Babam ile gurur duyuyorum ve ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin de Türk müziğinin değerli bir ismi olan Hüseyin Altın’ı anmaktan ve onun eserlerini dinlemekten her zaman keyif duyduklarını belirterek, “Onun parçaları hepimizin yaşamlarına ufakta olsa dokunmuştur. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.