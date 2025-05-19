Ardahan Ülkü Ocakları tarafından Ali Kınık konseri düzenlendi.Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Konferans Salonu’nda düzenlenen konsere, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Taşkın Özdemir, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Nebioğlu, Ülkü Ocakları Ardahan İl Başkanı Mustafa Kay, çevre illerden ülkü ocakları başkanları ile Ali Kınık hayranları katıldı.Ardahan Ülkü Ocakları tarafından organize edilen Ali Kınık konserine katılım oldukça yoğundu. Ali Kınık, katılımcılara birlik beraberlik mesajı vererek şarkılarına başladı. Kınık, söylediği şarkılarla, hayranlarına neşeli dakikalar yaşattı.Hep bir ağızdan söylenen şarkılarla salonu inleten ülkücüler, konser sonunda Ali Kınık’la fotoğraf çektirmek için adeta yarıştılar.