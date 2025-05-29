Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen "Fırat Üniversitesi 50. Yıl Festivali" kapsamında ünlü sanatçı Emre Altuğ bu akşam saat 21.00’de hayranlarıyla buluşuyor.

Fırat Üniversitesi’nin kuruluşunun 50. yılı kapsamında Elazığ Belediyesinin katkıları ve organizasyonuyla düzenlenen "Fırat Üniversitesi 50. Yıl Festivali" etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şehirde adeta bir şölen havası estiren etkinliklerin bu akşamki durağında milyonların kalbinde taht kuran ünlü sanatçı Emre Altuğ en sevilen şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak. Fırat Üniversitesi Kampüs alanı Üniversite Evi önünde düzenlenen konser serisi 30 Mayıs Cuma günü ise Emrah Güllü ve Azerin ile devam edecek.



"Fırat Üniversitemiz ile gurur duyuyoruz"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yıl dönümünün şehirde büyük bir gururla kutlanmaya devam edildiğini belirterek, "Fırat Üniversitemiz, yarım asırlık köklü mazisi ve başarılarıyla hem Elazığ’ımız hem de ülkemiz için gurur kaynağıdır. Fırat Üniversitemiz, bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, şehrimizin kültürel ve sosyal yaşamına da önemli katkılar sağlamaktadır. Elazığ Belediyesi olarak daima gurur kaynağımız olan üniversite gençliğimizin yanında yer almaya, çalışmalarına olduğu gibi coşkusuna da ortak olamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha göz bebeğimiz Fırat Üniversitemizin 50. yılını kutluyorum’’ dedi.