Kars’ta 924 öğrencinin katıldığı Halk Oyunları Şenliği renkli görüntülerle başladı.Kars Valiliği’nce geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Arttırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi’nin alt projesi olan Anadolu’nun Ritmi Projesi çerçevesinde düzenlenen Halk Oyunları Şenliği başladı. Kars Atletizm Pisti’nde düzenlenen etkiliğe kent merkezi ve ilçelerden 68 takım halinde 924 öğrenci katıldı. Sahada yöresel halk dansları sergileyen öğrencilere tribünlerde aileleri ve öğretmenleri destek verirken, 2 gün sürecek etkinlik sonunda dereceye girecek ekiplere çeşitli hediyeler verilecek.Şenliğinde açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Yine şenlik havasındayız. Çok şükür hava da şenliğe çok uygun, bildiğiniz gibi KAFKAS Projesi’ni ilimiz genelinde 2 yıldır uygulamaya devam ediyoruz. Bu proje kapsamında Anadolu’nun Ritmi Projesi ile okullarımızda halk oyunları takımları kuralım, çocuklarımız sosyal faaliyetlere katılsın amacıyla öğretmen arkadaşlarımızın liderliğinde, idarecilerimizin destekleriyle şu an Kars genelinde 93 ekibimiz oldu 2 yılda. Bugün ve yarın 2 gün Halk Oyunları Şenliği Kars merkezde yapılıyor. 2 gün boyunca 68 takımımız halk oyunları gösterileri sunacaklar" dedi.