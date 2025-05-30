Fırat Üniversitesinin 50. yılı kutlamaları dolayısıyla Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında ünlü sanatçı Emre Altuğ, Elazığ’da sahne aldı.Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Elazığ Belediyesinin katkıları ile sanatçı Emre Altuğ hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Fırat Üniversitesi Üniversite Evi önünde düzenlenen konsere, vatandaşlar büyük ilgi gösterirken sanatçı Altuğ, dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.