Erzurum’un Oltu ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik’in de katıldığı trafik uygulamasında sürücülere çikolata ve kolonya ikram edildi, çocuklara hediyeler verildi.Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ile jandarma ekipleri, Oltu Hastanesi Caddesi’nde bilgilendirme amaçlı trafik uygulaması gerçekleştirdi. Programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Paşa ve Oltu Jandarma Komutanı Erdal Hastürk de katıldı. Uygulama kapsamında, trafik kurallarına uyan sürücülere çikolata ve kolonya ikram edilirken, çocuklara da boyama kitabı ve düdük hediye edildi. Yetkililer, uygulamanın amacının trafik bilincini artırmak ve özellikle çocuklarda trafik kurallarına karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.Oltu İlçe Trafik Büro Amirliği Polis Memuru Ayşe Sözcü Gücük Bergen, "3-9 Mayıs tarihleri arasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Oltu ilçemizde de Trafik Haftası kutlanmaktadır. Bu kapsamda sürücülerimize gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Okullarımızda öğrencilerimize gerekli eğitimler verilmektedir. Bugünde trafik haftası kapsamında kaymakamımız başkanlığında trafik uygulaması gerçekleştirdik. Trafik haftasında önemli olan kurallara daha fazla uymamız, özellikle emniyet kemeri konusunda daha hassas davranmamız gerekmektedir" diye konuştu.