Bitlis’in Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’nın karlı zirvesinde oluşan mercek bulutu görsel şölen oluşturdu.Süphan Dağı’nın zirvesinde sabah saatlerinde oluşan mercek bulutu görsel şölen oluşturdu. Dağın üst kısımlarını ve zirvesini saran, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu, bölgeyi etkisi altına aldı. Geniş bir alana yayılan bu büyük bulut, dağın karlı manzarasıyla muazzam bir uyum içinde birleşerek etkileyici bir görüntü oluşturdu.Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin üçüncü en yüksek dağı olan Süphan Dağı, Van Gölü’nün kuzeyinde Malazgirt dolaylarında yükselir, en yüksek zirvesi 4 bin 58 metre yükseklikteki Sandıktepe’dir. Bu dağın zirve kesiminde 1 kilometre çapında bir son püskürme lav tümseği ve bu tümseğin tepesindeki düzlükte genişçe küçük buzul gölleri bulunan bir de kalderası bulunuyor. Doruk, bir örtü buzulu ile kaplı haldedir. Dağın çevresindeki volkanik düzlüklerdeki verimli topraklarda tarım gelişmiştir.