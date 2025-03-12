Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından bakım merkezinde görev yapan personellere yönelik "stres yönetimi, öfke kontrolü ve etkili iletişim" konularında eğitim verildi.Personellerin uyum sürecinin kolaylaştırılması ve psikolojik sağlamlıklarının artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde kriz yönetimi, inisiyatif ve doğru karar alama, stres yönetimi ve öfke kontrolü, zor vatandaş ile iletişim kurma konuları üzerinde duruldu.Öte yandan eğitimde katılımcılara Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ruh sağlığı danışmanlığı hizmeti sunulduğu ve destek almak istediklerinde ücretsiz başvurabilecekleri bilgisi verildi.Eğitim katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.