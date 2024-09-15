Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu. Sınava geç kalan bir adayın, “Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık ne olur. Çok gecikmedim” sözleri ise çare etmedi.Elazığ’da Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) ortaöğretime girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.Sınava geç kalan ve koşarak gelen bir aday kapıya vurarak, "Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık ne olur. Çok gecikmedim" cümleleri ise kapıyı açmaya yetmedi. Kapının açılmamasının ardından aday, okulu terk etti.