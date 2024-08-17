Girlevik Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.Erzincan’da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle bu yıl coşkun akıyor.Kentte 35 dereceyi aşan sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, yemyeşil bitki örtüsü arasından yaklaşık 40 metreden dökülen sularının vermiş olduğu esinti ve serinlik ile şehrin stresinden uzakta vakit geçirebiliyor.Şelaleye gelenler, hem çevreyi fotoğraflıyor hem de altından serin suyun geçtiği alanlarda piknik yapıyor. Bazı ziyaretçiler ise yürüyüş sonrasında ellerini ve ayaklarını suya sokarak serinliyor.Diyarbakır’dan Girlevik Şelalesi’ni görmeye geldiğini belirten Ali Aslan, şelaleden akan suyun serinliğinin insanları rahatlattığını söyledi.Şelalenin doğal güzelliği ile insanların dikkatini çektiğini belirten Aslan, "İyi ki buraya gelmişiz çok güzel bir yer. Havalar gerçekten çok sıcak buradaki su çok güzel. Ayaklarımızı suya soktuk ve serinledik birazdan da fotoğraflar çekileceğiz." dedi.