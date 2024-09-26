Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde barınan çocuklar çeşitli etkinliklerle şehit aileleri ile buluşmaya devam ediyor.Erzurum Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi’nde, düzenlenen "Şehitlerimizin Emanetiyle Birlikte Okuyoruz" etkinliği ile bakım ve koruma altındaki çocuklarla şehit aileleri bir araya geldi. Şehit Polis Memuru Yakup Sürücü ve ailesi, çocuk evlerinde barınan çocuklara haşlanmış mısır ile ay çiçeği ikramında bulundu, birlikte kitap okudular.Etkinliğe Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehir babası İbrahim Sürücü ve annesi Çiğdem Sürücü başta olmak üzere birçok şehit annesi ve davetliler katıldı. Bakım ve koruma altındaki çocuklarla şehit annelerini bir araya getirerek çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmalarının hedeflendiği programda şehit polis Memuru Yakup Sürücü kendi tarlasından hasat ettiği ay çiçekleri ile haşlanmış mısırları ikram etti. Özellikle çocuklar için hem eğitici hem de keyifli bir atmosfer oluşturan etkinliğin ilk bölümünde, şehit anneleri ve çocuklar bir araya gelerek birlikte okuma kitap okudular. Daha sonra ise çocuklar zeka oyunları oynayarak hem eğlendiler hem de düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buldular.Ardından; skeçler ve orta oyunla birlikte Karagöz ve Hacivat gösterisini izleyen çocukların hayli eğlenceli vakit geçirdiği gözlenirken, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biri. Bu etkinlikle hem çocuklarımızın sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladık hem de şehit ailelerimizle gönül köprüleri kurduk" dedi.Toplumun tüm kesimlerinden olumlu geri dönüşler alan etkinlik, çocukların ve şehit annelerinin bir araya gelerek anlamlı bir gün geçirmesine vesile olduğunu belirten Aykut, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.