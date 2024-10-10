Sarıkamış’ta 3 gün sürecek olan “Bilim Şenliği” başladı.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturmayı amaçlayan “Bilim Şenliği” açılışı Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya ve davetliler tarafından gerçekleştirildi.Kaymakam Aslantatar ve beraberindekiler, daha sonra stantları gezerek öğrencilerin bilimsel çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ise bilimsel tutkularını ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.Sarıkamış Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Bilim Şenliği’nde öğrencilerin çeşitli atölye çalışmaları, bilim gösterileri ve sergiler yer aldı. Öğrenciler, fizik, kimya ve biyoloji gibi farklı alanlarda yapılan deneylere katılarak eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldular.Sarıkamış’ta düzenlenen bilim şenliği, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilim kültürünü yaymak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Etkinlik 3 gün sürecek.Etkinliğe Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Kars İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Emniyet Müdürü Ufuk Özben, Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, kurum müdürleri daire amirleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.