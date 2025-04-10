Elazığ’da partinin önemli isimlerinden biri olan Salih Satıcı, geçmiş dönemde Yeniden Refah Partisi'nden Elazığ Milletvekili Adayı olarak seçim çalışmalarında aktif rol almıştı. Satıcı, adaylık sürecinde yaptığı açıklamalarda partisinin temel değerlerine vurgu yapmıştı.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZI KONGREMİZE BEKLİYORUZ”

Kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan Salih Satıcı, tüm Elazığ halkını bu önemli buluşmaya davet etti. Salih Satıcı, “Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, hem partimiz hem de şehrimiz adına yeni bir heyecanın başlangıcı olacaktır. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmaya bekliyoruz,” dedi.Salih Satıcı’nın davetiyle birlikte kongreye partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.