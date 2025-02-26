Bitlis’te son yıllarda yapılan yatırımlar ve sağlık altyapısındaki gelişmeler sayesinde, kentte yaşayan vatandaşların başka illere sevk edilme oranı önemli ölçüde azaldı.Bitlis ve Rahva’da bulunan Bitlis-Tatvan Devlet Hastanelerinde yapılan başarılı cerrahi operasyonlar ile kaliteli sağlık hizmetlerinden dolayı batı illerine ve büyük şehirlere olan sevk sayısında azalma yaşandı. Ameliyat için çevre il ve ilçelerden sevk aldıklarını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Enes Şentürk, "Devletimizin verdiği imkanlarla il sağlık müdürlüğümüz, başhekimliğimiz ve cerrah ekibimizin özenle çalışmasıyla beraber burada guatr ameliyatlarından kanser cerrahisine kadar birçok operasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.Hastaların batı illerine veya büyük şehirlere gitmeden Bitlis’te kaliteli sağlık hizmeti alabildiklerini söyleyen Op. Dr. Şentürk, "Burada guatr, mide, bağırsak, fıtık, tiroid, safra kesesi ameliyatları ve diğer hastalıkların cerrahi operasyonları ile endoskopi, kolonoskopi gibi işlemleri başarılı bir şekilde yapmaktayız. Bazı kanser hastalıklarının tanı ve tedavilerini de burada yapıyoruz. Mide kanseri, bağırsak kanseri, pankreas kanseri dediğimiz cerrahileri yapıyoruz. Ekipçe çalışmalar yaparak önceden teşhisler koyabiliyoruz. Hastalara teşhis koyduktan sonra multidisipliner olarak yaklaşıp, gerekli görüntülemeleri aldıktan sonra ameliyatlıksa ameliyatlık, kemoterapi dediğimiz onkolojik süreçse onkolojik süreç tedavilerini başarılı bir şekilde yapmaktayız. Cerrahi operasyonlar ve teşhis ile tedavi konusunda verdiğimiz sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın haberdar olmasını istiyoruz. Yani bir guatr ameliyatı veya başka bir cerrahi müdahale için hastanın Diyarbakır’a, Van’a veya başka bir şehre götürülmesine üzülürüz. Ben Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde genel cerrahi ihtisasımı aldım. Oradaki Çetin Hocama ve diğer hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Bize en yakın yer Van ve bazı konuları oradaki hocamla paslaşıp fikrini alıyorum. Bizi aşan bir durum veya komplike durumlarda ileri merkezdeki çok değerli hocalarımızla iletişim halinde oluyoruz. Buradaki vatandaşların tedavi amaçlı olarak uzak yerlere gidip maddi ve manevi anlamda sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle biz burada en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.Hasta yakınlarından Elif Özcan ise "Babam 59 yaşında ve burada guatr ameliyatı oldu. Bizi Diyarbakır’a yönlendirmiştiler ama biz buraya geldik. Kendimizi, kendi memleketimizin hekimine emanet etme kararı verdiğimize hiç pişman olmadık. Ameliyatı doktorumuz Enes Bey gerçekleştirdi ve çok memnun kaldık. Başarılı bir ameliyat sonrasında da babamın genel sağlık durumuyla sürekli ilgilendi. Hastane ve tedavi sürecinin en iyi şekilde sürdürülebilmesi, bizim memnuniyetimizi çoğalttı. Hastane yönetimine, doktorumuza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.