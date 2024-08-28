Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünün vatandaş odaklı çalışmaları devam ediyor. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimliği birimleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) hizmet veriyor.SHM’ler sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla vatandaşlara hizmet sunuyor. Bu merkezlerin açılmasındaki amaç Sağlık Bakanlığının “hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak” misyonunu hayata geçirmek.SHMler bireylerin sağlıklı yaşam tarzını benimsemelerine, fiziksel aynı zamanda ruhsal sağlıklarını geliştirmelerine ve sağlıkta refah düzeylerini artırmalarına yardımcı olmak için hizmet veriyor. Verilen hizmetlerin ücretsiz olmasıyla birlikte bireyler tarafından ulaşılabilirliğin artırılması planlanıyor Erzurum’da 5 SHM bulunuyor.Erzurum’ un Aziziye ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Dorman, Aziziye SHM’den aldığı destekle günlük aktivitelerini daha kolay yerine getirmeye başladı. Dorman, yaklaşık 5 yıldır devam eden bel ve boyun ağrılarının azaldığını ve yaşam kalitesinin yükseldiğini belirtti. Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dorman, “Yaklaşık 5 yıldır uzun mesafede yürüyüş yapamıyordum hatta uzun süre ayakta durmakta dahi güçlük çekiyordum. Oturduğum yerden kalkarken zorlanıyordum. Zaman zaman ağrılarım şiddetleniyordu. Bu süre zarfında hastane başvurularım da oldu. Ağrılarıma yönelik ilaç kullanıyordum ancak ilaçların etkisi geçince ağrılarım tekrar artıyordu. Yaklaşık 6 ay önce SHM’ ye danışan olarak başvurdum. Hala da burada takiplerim devam etmektedir. Burada bel, boyun ve sırt ağrılarına yönelik egzersizler öğrendim. Ağrılarım azaldı, yürüyüş yapmaya başladım. Uyku kalitem arttı, daha rahat merdiven inip çıkıyorum. Resmen 5 yıl öncesine geri döndüm” dedi.Aziziye SHM’de görev yapan Uzm. Fzt. Hasan Basri Yaman ise hasta memnuniyetini önemsediklerini belirterek şunları söyledi: “Yaklaşık 6 aydır danışanımız olarak devam eden Mehmet Ali Bey için haftada 1 gün egzersiz programı düzenledik. Bel, boyun ve sırt ağrılarına yönelik egzersizler gösterdik. Bu süre zarfında danışanımızın ağrılarında ciddi anlamda gerileme olduğunu gördük. Koruyucu sağlık hizmetlerinde fiziksel aktivite ve egzersiz oldukça önemlidir. Bel, boyun, sırt ve diz ağrısı şikâyeti nedeniyle başvuran danışanlarımız için özel egzersiz programı oluşturuyoruz. Aynı zamanda şeker hastalığı, yüksek tansiyon, obezite gibi kronik hastalıkları olan danışanlarımıza egzersiz programları hazırlayarak takiplerini yapıyoruz. Astım, KOAH gibi solunum problemleriyle gelen danışanlarımıza solunum egzersizleri, balgam çıkarma ve öksürme teknikleri öğretiyoruz. Büyüme çağı çocukları başta olmak üzere tüm yaş gruplarına sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk kapasitesinin artırılmasına yönelik evde uygulayabilecekleri basit egzersizler öğretiyoruz. Bunun dışında SHM’lerde sağlıklı beslenme danışmanlığı ile obezite tanısı alan kişilere sağlıklı beslenme konularında, bireysel beslenme danışmanlığı hakkında bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Koruyucu ruh sağlığı, sigara bırakma, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, risk grupları danışmanlığı gibi psikososyal destek faaliyetler konusunda danışmanlık hizmeti alabilirler. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile kanser hastalığının erken teşhisi konusunda danışmanlık alabilirler. SHM’lerimize hekimlerinizin yönlendirmesiyle ve bireysel olarak da başvuru yapabilirsiniz. Tüm bu hizmetlerimiz ücretsizdir. Kısaca, sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşlanmak amacıyla SHM’lerimize sizi de bekliyoruz.”