Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde sağlık personellerine yönelik Temel ve İleri Yaşam Desteği eğitimi verildi.Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nin genel hizmet içi eğitim planı dahilinde, tüm personele Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi verildi. Eğitim, Acil Tıp Uzmanı Dr. Tunahan Ateş tarafından gerçekleştirilerek katılımcılar önemli teorik ve pratik bilgilerle donatıldı.Eğitim sürecinde; aralıksız kalp masajı uygulamalarının kritik rolü, yetişkinlerde temel ve ileri yaşam desteği yaklaşımları, hava yolu açma teknikleri ve yönetimi, arrest ritimlerinin tanınması ve uygun şekilde yönetilmesi gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Bunun yanı sıra, teknolojik araçların CPR üzerindeki etkileri ve alanla ilgili son gelişmeler de katılımcılarla paylaşıldı. Bu kapsamlı eğitim, hastane personelinin bilgi ve beceri düzeyini artırmayı hedeflendi.