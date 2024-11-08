Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Cihan Tekin, 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesindeki Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Nöbetçi komuta ekibi ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü Tekin, çalışmalarında kolaylıklar diledi.Öte yandan Erzincan’da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2023 yılında 274 bin 873 çağrı geldi. Bu çağrılardan yüzde 15,58’i asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti.Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleli, toplam 110 personelle 7/24 esasına göre çağrı karşılandığını belirterek, Erzincan’da 2023 yılında toplam 274 bin 873 çağrının alındığını açıkladı. Kuleli, gelen çağrıların yüzde 31,92’si anons sırasında kapatılan çağrılardan, yüzde 15,58’i ise asılsız çağrılardan oluştuğunu belirtti.