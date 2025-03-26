Toz taşınımına yönelik ’turuncu’ kod verilen Elazığ’da, İl Sağlık Müdürü Emrah Gecekuşu, astım, KOAH, alerjik akciğer, solunum yolu ve kalp hastalığı olan vatandaşları uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü toz taşınımı uyarısında bulundu. Turuncu kod uyarıda yapılan iller arasında Elazığ da yer aldı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Emrah Gecekuşu, astım, KOAH, alerjik akciğer, solunum yolu ve kalp hastalığı olan vatandaşları uyardı. Gecekuşu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından toz taşınımına yönelik ’turuncu’ uyarı ile uyarılan iller arasında Elazığ’ında yer alması nedeniyle; 26.03.2025 tarihi itibarıyla tozdan kaynaklı solunum partikülleri 10 mikronun altında olanlar akciğere direkt, 2,5 mikronun altındaki partiküller ise akciğerin periferine kadar ulaşabilmektedir. Bu durum astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı (KOAH) hastalığı, kalp hastalığı olan kişilerde ciddi sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, KOAH hastalığı, kalp hastalığı olan vatandaşlarımızın evden dışarıya çıkmaması, dışarı çıkma zorunluluğu olan hastaların ise maske takmaları gerekmektedir. Toz taşınımının olduğu dönemde vatandaşlarımızdan evden dışarı çıkanlardan hastalığı olan öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum oluşması durumunda mutlaka bir hekime başvurmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.