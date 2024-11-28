Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde karlı yolları aşan sağlık ekipleri 50 yaşındaki tansiyon hastası vatandaşın imdadına yetişti.Erzincan’da yağan yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sürdürülürken köylerde ikamet eden hastaların imdadına paletli ambulanslarla sağlık ekipleri yetişiyor.Çayırlı ilçesinin Çataksu köyünde 50 yaşındaki tansiyon hastası vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri karlı yolları aşarak köye ulaştı. İlk müdahalesi köyde yapılan hasta paletli ambulansla Çayırlı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.