Erzincan’da sağlık ekipleri Ergan Dağında stant açarak kanser hastalığına karşı bilgilendirme faaliyetinde bulundular.Açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapılarak KETEM’e davet edildi.Sağlık ve Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Funda Demirel, “Sağlıklı Hayat Merkezimizde biz neler yapıyoruz? KETEM’imiz var. Kanser Eğitimi Tarama merkezimiz var. 30 yaş üstü kadınlara başlıyor. Rahim ağzı kanseri taraması yapıyoruz. 40 yaş üstü kadınlarda meme kanseri taraması yapıyoruz. 50 yaş üzeri kadın ve erkeklerde de bağırsak kanseri taraması yapıyoruz. Üreme sağlığı eğitimi veren birimimiz var. Sağlık Hayat Merkezinde diyetisyenimiz var. Tedavi almak isteyen kişiler bu şekilde başvurabiliyorlar. Fizyoterapistimiz var Sağlıklı Hayat Merkezinde aynı şekilde. Diş hekimlerimiz var. Çocuk gelişimcimiz var. Psikoloğumuz var. Sosyal çalışmacımız var. Direkt kendileri de başvurabilirler. Genelde aile hekimliği üzerinden daha çok yönlendirmeler oluyor. Diyetisyene gelmek isteyenler aile hekimliğinde diyetisyene dedikleri zaman zaten onlar gerekli tetkikleri alıyorlar. Sonrasında bize geliyorlar. KETEM için herhangi bir yönlendirmeye gerek yok. Direk kendileri gelebilir. Fizyoterapistimiz için de aynı şekilde. Direkt kendileri gelebilirler. Bizim yerimiz yeni taşındı. O yüzden bir tık daha hani insanlar karıştırabiliyor. Eski yere gidebiliyorlar. Yunus Emre Mahallesinde Akşemsettin Camisinin hemen arkasındayız. AFAD’ın da arkasına düşüyoruz. Merkezimizden ücretsiz olarak faydalanabilirler.” dedi.