Erzincan’da Halk Sağlığı Hizmetlerine bağlı, Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması biriminde görev yapan üreme sağlığı eğitimcileri tarafından aile hekimi, aile sağlığı çalışanı ve toplum sağlığı merkezi personellerinden oluşan 20 kişiye 5 modül ve 3 hafta süren Üreme Sağlığı Eğitimi verildi.Konuya ilişkin Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Osman Yılmaz, “Anne ve bebek sağlığının iyileştirilmesi, morbidite ve mortalite oranlarının azaltılması amacıyla Bakanlığımızca birçok program yürütülmektedir. Bu programlar kapsamında yürütülen hizmet içi eğitimler ile sağlık personeline güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi ve beceri kazandırılarak, standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanmaktadır. Söz konusu eğitim faaliyetleri ilimizde hizmet sunan üreme sağlığı eğitimcileri tarafından ilimiz ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli olarak da birinci basamakta çalışan sağlık personeli olmak üzere, tüm sağlık kuruluşlarını kapsayacak şekilde sürdürülmektedir.” dedi.